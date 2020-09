Family Business saison 2, Le fléau.. : 8 bandes-annonces séries qu'il ne fallait pas manquer

We Are Who We Are

Luca Guadagnino, réalisateur de Call Me By Your Name, retrouve l'Italie pour son nouveau projet, une mini-série en 8 épisodes. Le pitch ? We Are Who We Are suit deux adolescents américains vivant sur une base militaire près de Venise. La série racontera leur amitié et les obstacles auxquels ils vont devoir faire face. Au casting, on retrouve Jack Dylan Grazer (Ça), Jordan Kristine Seamon, Chloë Sevigny, Kid Cudi ou encore Alice Braga.