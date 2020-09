Emily in Paris : Lily Collins débarque à Paris dans la bande-annonce de la nouvelle série Netflix

Du glamour, de la mode, de l'amour... voilà ce que nous réserve Emily in Paris, la nouvelle série de Netflix par Darren Star, le créateur de Younger et Sex and the City ! C'est Lily Collins (The Mortal Instruments, Blanche Neige, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile) qui se glisse dans la peau du personnage principal. Découvrez son arrivée à Paris et quelques de ses aventures dans la bande-annonce.