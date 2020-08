The Haunting of Hill House saison 2 : une bande-annonce angoissante pour la série d'horreur

The Haunting of Hill House de retour

Amateurs de frissons ? Netflix est là pour vous. Après avoir mis en ligne quelques films d'actions badass cet été, la plateforme de streaming profitera de ces prochaines semaines pour s'amuser à nous faire trembler. Ainsi, en plus de la comédie horrifique The Babysitter 2, c'est la saison 2 de The Haunting of Hill House qui nous sera proposée le 9 octobre prochain.

Sous-titrée The Haunting of Bly Manor, cette nouvelle saison sera inspirée de la nouvelle "Le Tour d'écrou" écrit par Henry James et suivra une gouvernante contrainte de garder deux mystérieux orphelins dans un inquiétant manoir, qui fera face à des événements surnaturels qui bouleverseront son existence et remettront en cause ses croyances.

Une saison 2 angoissante

Décrits par Mike Flanagan (le créateur) comme encore plus flippants que ceux de la saison 1, les nouveaux épisodes de cette série d'anthologie (nouveaux personnages, nouvelle histoire chaque saison) nous promettent déjà quelques cauchemars. On peut le découvrir dans la toute première bande-annonce, l'ambiance y sera en effet étouffante et notre angoisse augmentera à mesure que l'histoire se développera.

Malgré une mise en scène plutôt classique pour le genre (les contre-plongés au-dessus du vide, des flous en arrière-plan pour masquer le danger, des formes chelous dans les couloirs), cette saison 2 devrait avant tout être portée par des idées terriblement efficaces. La dernière séquence de la vidéo, qui fait froid dans le dos, nous le rappelle : il ne faudra jamais se fier aux apparences, la terreur se cachera partout.