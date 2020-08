The Babysitter 2 : une suite encore plus sanglante et déjantée sur Netflix

En 2017, Netflix mettait en ligne The Babysitter, une comédie horrifique aussi sanglante que drôle portée par Samara Weaving (Wedding Nightmare), Robbie Amell (Upload) ou encore Bella Thorne (Midnight Sun). Trois ans plus tard, tout ce petit casting est de retour dans The Babysitter : Killer Queen, une suite qui promet d'être au moins aussi déjantée et réjouissante que le précédent opus.

Une suite plus débridée

Dans ce nouvel épisode, Cole - le jeune garçon qui avait réussi à mettre fin aux agissements de la secte satanique de sa baby-sitter, tente de retrouver une vie normale. Problème, personne ne croit son récit et tout le monde pense qu'il est fou. Aussi, alors que son arrivée au lycée est loin d'être une partie de plaisir, il va décider de suivre la fille de ses rêves et ses amis lors d'un week-end au bord du lac afin de s'aérer l'esprit.

Une mauvaise idée ? Absolument. Comme tout bon film d'horreur qui se respecte, c'est à cet instant que sa vie va ENCORE tourner au cauchemar. Et pour cause, sa baby-sitter et sa terrible bande de psychopathes vont revenir à la vie et de nouveau tenter de lui ruiner la sienne.

A en croire la bande-annonce disponible dans notre diaporama, ce come-back inattendu va nous offrir un résultat épique. Avec un ton plus débridé et un amour pour le genre plus approfondi (petite référence très cool au cinéma de Jordan Peele), The Babysitter sera l'occasion d'assister à une succession de scènes gores, improbables, mémorables et jouissives. Une sorte de guilty-pleasure comme on les aime !

The Babysitter : Killer Queen sera mis en ligne le 10 septembre et on a hâte !