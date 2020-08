The Babysitter 2 : Bella Thorne, Robbie Amell et King Bach de retour sur les premières photos

The Babysitter 2 sort le...

Après la big fin mortelle de The Babysitter, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais Netflix en a décidé autrement en lui offrant une suite ! L'autre bonne nouvelle est que Bella Thorne, Robbie Amell, Judah Lewis, Hana Mae Lee, King Bach et Emily Alyn Lind seront de retour dans The Babysitter 2 (ou The Babysitter : Killer Queen), dont la date de sortie vient d'être annoncée : rendez-vous le 10 septembre 2020 !

Pour nous donner un petit avant-goût, les premières photos du film ont été dévoilées, l'occasion de voir que les interprètes de Cole (Judah Lewis) et Melanie (Emily Alyn Lind) ont bien grandi entre les deux longs-métrages. On y découvre aussi Bella Thorne, Robbie Amell et Andrew Bachelor (surnommé King Bach), mais par contre, pas de trace de Samara Weaving, la baby-sitter du premier volet. Netflix souhaite-t-elle garder le secret sur son possible retour ou l'actrice a-t-elle décliné l'invitation ? Affaire à suivre.