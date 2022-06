Bella Thorne séparée de son fiancé Benjamin Mascolo ? Ces messages qui semblent confirmer la rupture

Bella Thorne séparée de Benjamin Mascolo ? Les fiançailles seraient annulées

Bella Thorne se serait séparée de son fiancé Benjamin Mascolo, le chanteur italien du groupe Benji & Fede. Le magazine People a titré : "Bella Thorne et Benjamin Mascolo mettent fin à leurs fiançailles après plus d'un an". Une source proche du couple a confié au tabloïd : "Bella Thorne et Benjamin Mascolo se sont séparés, annulant leurs fiançailles de plus d'un an".

Quelles seraient les raisons de leur rupture ? La distance et leurs agendas chargés respectifs, qui font que Bella Thorne et Benjamin Mascolo étaient en couple mais qu'ils ne se voyaient pas souvent. "Leurs horaires conflictuels ont conduit à beaucoup de temps séparé qui a finalement abouti à la rupture, mais les deux se sont séparés à l'amiable" est-il indiqué. Le mariage est donc annulé...

La chanteuse et actrice récemment vue dans le film Midnight Sun serait donc de nouveau célibataire. Après avoir déjà rompu des fiançailles avec Gregg Sulkin, Bella Thorne était sortie avec l'acteur Tyler Posey, le chanteur Charlie Puth ou encore le rappeur Mod Sun et la YouTubeuse Tana Mongeau.

Bella Thorne et Benjamin Mascolo ont réagi après leur supposée rupture

Celle qui jouait dans les séries Shake It Up sur Disney Channel (avec Zendaya, dont elle n'était pas proche) et Famous in Love (dispo sur MyCanal) semble avoir confirmé la rupture. Dans sa story Instagram, Bella Thorne que vous pouvez voir dans la série Paradise City sur Amazon Prime Video a indiqué : "Je me suis réveillée seule".