Zendaya et Bella Throne pas amies au début de Shake it Up : "On a été dressées l'une contre l'autre"

En plus de Hannah Montana avec Miley Cyrus, Les Sorciers de Waverly Place avec Selena Gomez ou La vie de palace de Zack et Cody avec les jumeaux Dylan et Cole Sprouse, une autre série Disney Channel a révélé deux stars toujours au coeur de l'actu aujourd'hui : Shake it Up. La série qui a eu droit à trois saisons entre 2010 et 2013 suivait le parcours de CeCe Jones (Bella Thorne) et Rocky Blue (Zendaya) qui devenaient danseuses pour une émission alors qu'elles n'étaient qu'ados. Si Zendaya, récemment récompensée de l'Emmy Awards de meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria n'a jamais vraiment critiqué ses années Disney, Bella Thorne, elle, ne garde pas un excellent souvenir de ses débuts dans la série.

"Nous n'étions pas amies"

L'actrice que l'on a pu voir dans les films The Babysitter et dans la série Famous in Love (sans parler de sa carrière dans le porno) s'est confiée sur les débuts de Shake it Up dans une interview donnée à US Weekly. L'occasion de lever le voile sur les coulisses de la série et de révéler pourquoi elle n'était, à l'origine, pas proche de Zendaya. "Durant la première saison, nous n'étions pas amies, il a fallu les deux autres saisons pour que l'on se rapproche. C'était difficile (...) car soudainement, tout le monde nous a dressées l'une contre l'autre. Ça nous a monté la tête. C'est pour cela que l'on était pas amies lors de la saison 1. (...) Je me suis demandée : est-ce qu'ils nous dressent l'une contre l'autre parce que nous sommes des femmes ?" a-t-elle expliqué. C'est finalement suite à une discussion que les deux stars ont passé l'éponge. "On a vraiment joué cartes sur table et on s'est comprises." ajoute Bella Thorne.

Même si leurs carrières respectives les occupent beaucoup, Bella Thorne et Zendaya sont toujours amies aujourd'hui. L'ex-interprète de CeCe confie d'ailleurs être très fière du parcours de son ancienne partenaire de jeu. "Elle a toujours été géniale et elle le sera toujours. Je suis tellement heureuse que les gens s'en rendent compte. Elle a enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Ça me rend tellement heureuse." a expliqué Bella Thorne, toujours à US Weekly.