Zendaya : de Disney Channel à Euphoria, comment elle est devenue une femme engagée et inspirante

Zendaya dans Euphoria : en quoi cette série a changé sa carrière

Mais le rôle qui lui a permis de montrer toute l'étendue de son talent, c'est sans aucun doute celui de Rue Bennett dans la série Euphoria, dont la saison 2 est très attendue. Pourquoi ce rôle est marquant ? Parce qu'elle y interprète une toxicomane aux antipodes de ses débuts sur Disney Channel. Une personnage complexe, qui en plus de repousser ses limites vit une histoire d'amour avec Jules (Hunter Schafer), une femme trans, ce qui est très rarement montré à la télévision.

Et en plus, Euphoria lui a permis de décrocher un Emmy lors des Emmy Awards 2020 de ce dimanche 20 septembre 2020. A seulement 24 ans, elle a ainsi battu un record en devenant la plus jeune actrice à gagner un Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique. Sans oublier qu'en obtenant ce prix, l'actrice a battu Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Sandra Oh (Killing Eve), Jodie Comer (Killing Eve) et Laura Linney (Ozark).

En visioconférence depuis chez elle, comme toutes les autres célébrités pour cette 72ème édition en pleine pandémie de coronavirus, Zendaya était très émue par sa victoire. "Je suis vraiment, vraiment stressée" a-t-elle avoué, "Je voudrais juste remercier les votants, et les autres femmes nommées. C'est fou. Merci HBO et A24 pour votre soutien. Merci à ma famille et à mon équipe, et à l'incroyable équipe d'Europhoria - j'ai tellement de chance et je suis inspirée par vous tous". "J'ai l'impression que c'est une époque étrange pour faire la fête, mais il y a de l'espoir chez les jeunes. Je sais que notre série télévisée n'en est pas toujours un bon exemple, mais il y a de l'espoir chez les jeunes" a-t-elle déclaré, "Et à mes pairs qui font le travail dans la rue, je vous vois, je vous admire et je vous remercie. Et merci beaucoup".