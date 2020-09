Euphoria saison 2 : tout ce que l'on sait déjà sur la suite de la série avec Zendaya

On n'y croyait pas et pourtant... Nommée face à Jennifer Aniston, Olivia Colman, Laura Liney, Sandra Oh et la gagnante de l'édition 2019 Jodie Comer, Zendaya a remporté le prix de meilleure actrice dans une série dramatique pour Euphoria aux Emmy Awards 2020. Une victoire méritée pour la star de 24 ans, révélée dans Shake it Up sur Disney Channel. Dans la série de HBO, elle incarne Rue, une jeune adolescente accro à la drogue. La saison 1 avait été applaudie par la critique et le public.

Quelle date de sortie pour la saison 2 de Euphoria ?

C'est la grande question qui reste encore sans réponse : quand va sortir la saison 2 de Euphoria sur HBO (et en France sur OCS) ? A l'origine, les épisodes devaient être disponibles en 2020 mais c'était avant que la pandémie de coronavirus ne fasse son apparition. Pour l'instant, la chaîne câblée américaine n'a pas donné de précisions quant au retour du show où l'on retrouve aussi Jacob Elordi, Hunter Schafer ou encore Eric Dane. On croise les doigts pour 2021.

Impactée par le coronavirus

Comme de nombreuses séries à travers le monde, Euphoria a été impactée par la covid-19. La production venait de commencer et le tournage était sur le point de débuter lorsque le virus s'est répandu aux Etats-Unis et a forcé la fermeture des plateaux. A la fin août, Zendaya confiait que les équipes étaient prêtes à tourner quand la pandémie s'est invitée. "Nous avions fait la lecture des scénarios et les essayages et d'autres choses quand c'est arrivé et que nous avons dû arrêter, littéralement deux jours avant le premier jour de tournage" avait confié l'actrice, prochainement au casting du film Dune. Le tournage n'a toujours pas repris pour le moment.

Un épisode spécial pour faire patienter les fans ?

Puisque les nouveaux épisodes n'arriveront pas tout de suite, il est possible qu'Euphoria nous fasse patienter... avec un épisode spécial. ! C'est ce qu'avait teasé Zendaya dans une interview donnée dans l'émission Jimmy Kimmel Live! animée ce soir-là par Ben Platt. "Nous allons peut-être faire un petit épisode de transition. Je ne sais pas trop comment le décrire mais, ce serait un épisode que nous pourrions faire avec moins de gens, dans un environnement sûr pour donner quelque chose aux gens et donner à tous ceux qui aiment la série un petit quelque chose pour nous faire attendre avant la saison 2" avait confié la star. On n'a pas plus de détails pour le moment.

Une intrigue gardée secrète

Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va se passer dans la suite de la série. Mais une chose est sûre : Rue sera bien toujours présente. Souvenez-vous, à la fin de la saison 1, Rue était victime d'hallucinations ce qui laissait penser qu'elle avait fait une overdose et pourrait être morte. Le créateur, Sam Levinson, a confirmé le retour de Zendaya donc pas de panique de ce côté-là ! Pour le reste, il faudra encore patienter un moment !