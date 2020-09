Dune : 5 scènes de la bande-annonce expliquées par le réalisateur Denis Villeneuve

La scène d'ouverture

Dans la toute première scène de la bande-annonce de Dune, on comprend que le jeune Paul Atréides (Timothée Chalamet) est en proie à des visions d'une jeune femme. Son identité n'est pas révélée mais il s'agit en fait de Chani (Zendaya) qu'il va croiser en chair et en os un peu plus tard dans l'histoire. Mais qui est-elle ? Chani fait en fait partie des Fremen, les natifs d'Arrakis, la planète désertique que dirige le père de Paul (joué par Oscar Isaac).