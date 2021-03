Bella Thorne et Benjamin Mascolo fiancés : cette fois c'est officiel et ils dévoilent la bague

Bella Thorne et Benjamin Mascolo fiancés : ils dévoilent la bague

Oui, Bella Thorne et Benjamin Mascolo vont bien se marier ! Depuis les débuts de leur relation, des rumeurs courraient sur de possibles fiançailles entre l'actrice et le chanteur italien. Cette fois c'est officiel : ils sont bien fiancés. L'ex de Tana Mongeau et son chéri ont posé fièrement sur les réseaux pour dévoiler la bague et fiançailles. Congrats !

Dans sa story sur Instagram, Benjamin Mascolo a expliqué avoir fait sa demande dans les coulisses du tournage de son prochain film. Il a dévoilé avoir écrit une lettre d'amour sur la dernière page d'un script avant de demander Bella Thorne en mariage. De son côté, l'actrice a dévoilé sur son compte des images de leur maison décorée pour l'occasion avec ballons et énorme bouquet de fleurs. Bella Thorne a aussi montré sa bague en gros plan. Quant au mariage en lui-même ? La date n'est pas fixée comme l'a expliqué Benjamin Mascolo en story. "On espère que ce sera bientôt. Une fête en Italie et aux Etats-Unis" a-t-il précisé.

Bella Thorne dévoile sa bague de fiançailles en gros plan