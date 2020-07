Bella Thorne fiancée à son chéri Benjamin Mascolo ? La rumeur relancée 💍

Après son divorce avec Mod Sun et sa rupture avec Tana Mongeau, Bella Thorne a craqué pour le chanteur italien Benjamin Mascolo. L'actrice et son chéri sont en couple depuis un peu plus d'un an, mais il y a quelques mois, des rumeurs les annonçaient séparés : les doutes ont commencé lorsque Bella Thorne a officialisé sa relation avec sa girlfriend Alex Martini. L'ex-star Disney Channel est en réalité avec Benjamin Mascolo et Alex Martini en même temps, un trouple, comme quand elle était avec Mod Sun et Tana Mongeau.

Bella Thorne porte toujours sa "bague de fiançailles"

Depuis cette annonce, on dirait bien que cette histoire à trois n'a pas fonctionné puisque Bella Thorne ne s'affiche plus qu'avec Benjamin Mascolo sur les réseaux sociaux. Leur couple serait d'ailleurs plus que sérieux puisque le chanteur du groupe Benji & Fede aurait demandé l'actrice de Famous in Love en fiançailles après seulement 4 mois de relation.

Bella Thorne a semé le doute en octobre 2019 quand elle a affiché une belle bague avec un diamant en forme de coeur. Alors, le mariage est-il pour bientôt ? Il y a des chances puisque l'ancienne BFF de Zendaya porte toujours son bijou qui ressemble à un bijou de fiançailles, comme on a pu le voir sur ses derniers pots Insagram accompagnés parfois d'un émoji bague. On attend quand même l'annonce officielle !