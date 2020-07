The Old Guard - Charlize Theron immortelle et badass pour Netflix : "Ça fait du bien !" (Interview)

"Il est temps que les femmes aient leur propre film saga d'action" avance Charlize Theron de sa maison à Los Angeles lors d'un zoom spécial avec PureBreak. "Pourquoi être juste castée dans des remakes féminins de franchise masculine quand il existe assez d'idées pour que l'on ait nos propres franchises ?".

Charlize Theron n'a pas tort. Celle qui s'est toujours dite contre une version de James Bond au féminin revient au cinéma via Netflix dès le 10 juillet avec The Old Guard, un film d'action fantastique réalisé par une femme qui met des femmes en avant. Et autant dire que l'Atomic Blonde n'a rien à envier à son pote John Wick ! "Ça fait du bien !" nous confie la star sud-africaine qui s'est entraînée par le passé avec Keanu Reeves.

Immortelle et guerrière

L'histoire de The Old Guard : L'éternité peut paraître longue. Sous la houlette d'une guerrière nommée Andy (Charlize Theron), un groupe secret de mercenaires très soudés et dotés du don d'immortalité se bat depuis des siècles pour protéger le monde des mortels. Mais lors d'une mission d'urgence, les extraordinaires capacités de l'équipe sont soudain révélées au grand jour. Les immortelles vont alors être traquées alors qu'ils viennent de recruter une jeune soldate américaine (Kiki Layne).

"Les bleus et les cicatrices sont monnaie courante" s'amuse à nous expliquer Charlize Theron qui s'est longuement entraînée pour effectuer ses scènes de combat elle-même (voir la vidéo dans notre diaporama ci-dessus). "C'est un jour réussi si l'on ne récupère que quelques bleus. Oui, cela vient avec le boulot. Il faut qu'une partie de ta personnalité accepte ce que ces films sont. Il faut aimer ça, aimer être physique, se pousser physiquement, sachant que tu vas très probablement recevoir quelques égratignures et bleus, et il y a une part de toi qui se sent encore plus une guerrière parce que tu l'as fait. C'est valorisant."

Pourquoi est-il si essentiel de réaliser ses propres cascades ? Pour Charlize : "C'est comme de dire à un acteur, on va faire ce film mais tu ne seras pas présent dans 20 scènes. C'est la narration. Quand tu racontes un film, il faut comprendre que l'action est là pour raconter l'histoire. Si tu ne peux pas y participer en tant qu'acteur, quel est l'intérêt ? Ce n'est pas que de l'action, c'est une énorme part de ton personnage que tu ne veux pas abandonner pour que quelqu'un d'autre le joue."

Et le Français dans tout ça ?

Quant à savoir si Charlize Theron et Kiki Layne ont appris des mots de français en jouant des scènes censées se dérouler en France et au Maroc avec le belge Matthias Schoenarts (Red Sparrow, De rouille et d'os), qui joue aussi un immortel, la réponse est à voir dans notre vidéo au début de l'article.

The Old Guard, actuellement sur Netflix.