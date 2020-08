The Haunting of Hill House saison 2 : premières images dévoilées de cette suite effrayante

Le monde n'est pas suffisamment effrayant pour vous aujourd'hui ? Netflix est là pour satisfaire votre soif d'angoisse, de frissons et de peur. Cet automne, la plateforme de streaming mettra en ligne The Haunting of Bly Manor, qui sera en réalité la saison 2 de la série anthologique (nouvel univers, nouveaux personnages, nouveaux acteurs) The Haunting of Hill House.

Une saison 2 flippante

Au programme ici ? Cette nouvelle saison se déroulera dans un manoir éloigné de toute civilisation et suivra une gouvernante contrainte de garder deux mystérieux orphelins. Problème, des événements surnaturels vont rapidement venir bouleverser son existence et remettre en cause ses croyances. Selon Vanity Fair, là où la saison 1 "suivait les traumas et difficultés au sein d'une famille", cette saison 2 se concentrera sur "des coeurs brisés qui ne se sont jamais réparés et de tragiques romances croisées".

Inspirée par l'oeuvre mythique d'Henry James et plus particulièrement de sa nouvelle "Le Tour d'écrou", cette nouvelle saison devrait jouer avec le coeur de nombreux fans et les plonger dans de terribles cauchemars. L'an passé, Mike Flanagan promettait notamment, "Pour les fans d'Henry James, cette saison 2 sera plutôt sauvage, et pour ceux qui ne sont pas familiers de son travail, ça va être incroyablement effrayant. Je pense déjà que ça sera plus flippant que la saison 1, ce qui m'excite beaucoup".

Premières images dévoilées

En attendant une première bande-annonce, Netflix vient de mettre en ligne quelques images tirées de ces nouveaux épisodes (voir ci-dessous et dans notre diaporama). Plutôt colorées et sobres, celles-ci sont en apparence assez éloignées de l'horreur promise, mais quelques plans suffisent néanmoins à nous mettre mal à l'aise. Y a pas à dire, on ne fera jamais plus angoissant qu'un gamin qui nous fixe ou qu'un grenier pas rangé...