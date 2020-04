The Haunting of Hill House : la saison 2 décalée à cause du coronavirus ? Le réalisateur répond

"Nous sommes toujours dans les délais"

Avec le coronavirus, les tournages de séries et les doublages sont pas mal chamboulés. Prodigal Son a par exemple été déprogrammé sur TF1 car les doublages français n'ont pas pu être terminés, l'épisode 17 de Riverdale saison 4 n'est disponible qu'en VO sur Netflix ou encore les tournages de la saison 3 de Sex Education, The Witcher saison 2 et The Handmaid's Tale ont été suspendus. La saison 2 de The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, subira-t-elle aussi les conséquences de l'épidémie ?

La réponse est non. Rassurez-vous, la suite de la série horrifique sortira bien en 2020 sur Netflix comme l'a assuré le réalisateur Mike Flanagan sur Twitter : "Tout va bien. Nous sommes toujours dans les délais et nous avions bouclé le tournage avant les mesures de confinement. La post-production se fait désormais depuis la maison. La série prend forme merveilleusement et j'en suis ravi. Pour le moment, il n'y a aucune raison de penser qu'elle sera repoussée. Netflix annoncera sûrement la date de sortie quand ils seront prêts."