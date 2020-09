Family Business : une saison 3 pour la série ? Gérard Darmon dit oui !

Joseph (Jonathan Cohen) et sa famille complètement barrée reprennent du service dans Family Business saison 2, dispo depuis le 11 septembre ! L'histoire se déroule un an après la première saison et alors que leur affaire est florissante, Joseph souhaite arrêter tout trafic de drogues pour espérer revoir ses enfants un jour. Sauf que son père, sa soeur (Julia Piaton), sa grand-mère (Liliane Rovère) et son meilleur pote (Olivier Rosemberg) veulent continuer, le père de famille va leur faire croire qu'une bande rivale les menace.

Une saison 3 pour Family Business ?

C'est le début des problèmes... Tout va déraper et l'aventure des Hazan sera de pire en pire jusqu'à la fin ! Le dernier épisode laisse d'ailleurs les portes ouvertes à une saison 3 de Family Business, on espère surtout que Netflix n'arrêtera pas la série en nous laissant comme ça. En tout cas, Gérard Darmon, lui, est à 100% pour tourner une suite : "S'il y a une saison 3, je serais évidemment disponible (...) S'il y a la saison 3 de Family Business, ce serait formidable. Ça viendrait en priorité", a expliqué l'acteur à Première.

De son côté, Jonathan Cohen a gardé le suspense avec humour, comme toujours, sur la potentielle saison 3 : "Je vais un peu spoiler, mais ce n'est pas grave. Il est possible qu'on croise les fers avec La Casa de Papel. Netflix va m'en vouloir, mais il est possible que cela donne une série globale comme La Family Casa del Business... On travaille sur la formulation en interne, mais je ne peux pas en dire plus (rires)", a confié l'interprète de Joseph à 20 minutes.