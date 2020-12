Doctor Who saison 13 : deux acteurs vont quitter la série lors du Christmas Special

Deux départs pour Doctor Who

La "Fam" du Doctor va malheureusement connaître un triste bouleversement à l'occasion du Christmas Special de Doctor Who, dont la diffusion est programmée le 1er janvier 2021 sur la BBC en Angleterre. C'est Jodie Whittaker - l'interprète de Thirteen, qui a confirmé la nouvelle : deux compagnons vont quitter le Tardis.

Ainsi, comme le sous-entendaient déjà quelques rumeurs, Bradley Walsh (Graham) et Tosin Cole (Ryan) profiteront du prochain épisode pour faire les adieux aux téléspectateurs. "En tant que Doctor, je peux dire que la Fam composée de nous 4 n'est plus. Et sur une note personnelle, je suis totalement dévastée" a confessé la comédienne à l'occasion d'une discussion en compagnie de Mandip Gill (Yaz) et Chris Chibnall (showrunner).

Une fin tragique ?

Et si Jodie Whittaker n'a pas souhaité donner d'indications sur l'épisode à venir et les circonstances de ces départs à l'écran, "Je n'entrerai pas dans les détails concernant ce qu'il va se passer avec les personnages", l'actrice a néanmoins confié s'être effondrée sur les plateaux, "Quand j'ai réalisé que c'était mes dernières scènes avec ces acteurs, ils ont dû m'accompagner jusqu'à ma loge, je n'avais pas pleuré comme ça depuis un long moment."

Une détresse émotionnelle également partagée par Mandip Gill - qui devrait donc rester l'unique compagnonne du Doctor durant la saison 13, qui a de son côté révélé, "Je ne suis pas du genre à me laisser submerger par l'émotion, mais c'était vraiment triste. On ne va plus jamais vous voir les gars".

Faut-il craindre une fin mortelle pour Ryan et Graham ? C'est malheureusement possible. On a pu le découvrir depuis les débuts de Doctor Who, la vie de compagnon n'est jamais sans risques. Et quand on sait que l'épisode de Noël mettra en scène le retour des Daleks, visiblement plus sadiques et meurtriers que jamais (voir la bande-annonce dans notre diaporama), il est difficile de ne pas craindre le pire.