Doctor Who saison 13 : la série de retour à Noël avec un épisode qui nous fera "rire et pleurer"

Ce n'est pas encore Noël, mais on sait déjà que l'on sera gâtés cette année. Le compte Twitter officiel de Doctor Who l'a annoncé, la série - dont la saison 12 a pris fin ce dimanche 1er mars en Angleterre, aura (enfin) le droit à un "Christmas Special". Toujours porté par Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill et Tosin Cole, cet épisode verra, comme son titre l'indique, les Daleks faire leur révolution !

Doctor Who de retour à Noël

Peu de détails sont encore connus sur cet épisode de Noël, mais Chris Chibnall (le showrunner) a déjà hâte de nous le présenter. Dans un communiqué, ce dernier a en effet promis que ce spécial calmera la frustration des fans suite à la diffusion du récent final : "On ne peut pas laisser le Doctor comme ça ! Sur un cliffhanger ! Bon, on l'a fait, mais rassurez-vous, le Doctor et ses amis seront bientôt de retour pour un épisode spécial entre Noël et le jour de l'An".

Et s'il n'a évidemment rien dévoilé de l'intrigue à venir, Chris Chibnall a néanmoins fait une liste extrêmement prometteuse de ce qui nous attend : "Il y aura des Daleks. Il y aura des exterminations. Il y aura de quoi vibrer, rire, pleurer... Vous voyez, la routine. On se retrouve à la fin de l'année !" C'est bientôt Noël ?