Doctor Who saison 13 : pas de retour avant (au moins) 2022 à cause du Coronavirus ?

L'épidémie de Covid-19 a eu pour effet de stopper tous les tournages de séries et films dans le monde et d'obliger les productions à réfléchir à de nouvelles règles sanitaires afin d'espérer reprendre sereinement. Et visiblement, cela pourrait avoir pour impact un report de plusieurs années de la saison 13 de Doctor Who.