Plus belle la vie : surprise, la date du retour des épisodes inédits dévoilée (et c'est bientôt)

Les fans de Plus belle la vie peuvent remercier France 3. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la chaîne s'est en effet démenée pour continuer à leur offrir du contenu, même quand les conditions n'étaient pas optimales. Ainsi, après avoir pris la décision de diffuser tous les épisodes inédits qu'elle avait en stock et ce, alors même que le tournage était arrêté, France 3 s'est par la suite une nouvelle fois démarquée de ses concurrentes (TF1 avec Demain nous appartient, France 2 avec Un si grand soleil) en proposant des rediffusions de certaines des intrigues les plus mémorables. Et ce n'est pas tout.

Plus belle la vie bientôt de retour

Aujourd'hui et alors même que le tournage n'a repris que depuis quelques jours à Marseille, la chaîne vient d'annoncer une nouvelle qui devrait enchanter tous les téléspectateurs. Sortez votre agenda et notez, c'est le 29 juin prochain à 20h20 que la diffusion des nouveaux épisodes inédits de Plus belle la vie reprendra enfin ! Une date surprenante puisque l'un des dirigeants de France Télévisions avait récemment teasé un retour pour la fin du mois août / début septembre, qui nous interroge également sur les conditions de tournage.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, il se déroule en moyenne 6 semaines entre le début de la réalisation d'un épisode et sa diffusion à la télé. Or, quand on sait que le tournage n'a repris que le 26 mai dernier et que celui-ci est impacté par de nouvelles règles sanitaires contraignantes, on peut craindre une reprise à flux tendu pour l'équipe et donc un risque de fatigue plus important d'ici les prochaines semaines...

Attention donc à ne pas trop tirer sur la corde. Cela serait dommage d'avoir protégé l'équipe du Covid-19 pour finalement se retrouver avec des dizaines de congés maladie pour cause de burn-out...