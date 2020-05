Plus belle la vie va changer : des épisodes différents quand la série reviendra sur France 3

La date est cochée dans l'agenda de tous les acteurs, c'est le 26 mai prochain que le tournage de Plus belle la vie reprendra à Marseille. Cependant, comme on l'apprenait récemment, la crise sanitaire actuelle liée à l'épidémie de Covid-19 aura de nombreuses répercussions sur les conditions de travail sur les plateaux, mais également sur les nouvelles histoires à venir.

Une vraie suite à venir

Interrogée par Télé Poche sur les conséquences de cette crise sur les scénarios, Sophie Gigon - directrice des programmes de France 3, a dans un premier temps promis que la reprise verra une continuité avec les intrigues arrêtées le 1er mai 2020, "Nous avions un peu d'avance sur l'écriture, mais les 25 auteurs et le directeur de collection continuent évidemment à travailler".

De fait, ne vous inquiétez pas, même si le retour de la série sur France 3 ne devrait probablement pas être effectif avant septembre, la demande en mariage de Boher à Irina ne sera pas oubliée, de même que la possible union à venir entre Hadrien et Samia. A dire vrai, ces sujets devraient même être les priorités des auteurs.

Plus de fiction, moins de réalité

Sophie Gigon l'a précisé, cette crise devrait en effet obliger Plus belle la vie à temporairement s'écarter de sa marque de fabrique. Habituée à surfer sur l'actualité afin de rappeler aux téléspectateurs son côté temps réel et son rôle sociétal, la fiction quotidienne devrait cette fois-ci se concentrer sur le fictif afin de relancer les nombreuses histoires et permettre aux fans de s'évader.

Ainsi, même si la crise actuelle sera présente à l'écran, "le confinement sera bien sûr évoqué puisque tous les personnages sont supposés l'avoir vécu", les scénaristes devraient néanmoins "prendre du recul sur l'aspect sociétal, sur la crise économique, hospitalière". Pour faire simple, le Mistral vivra dans une bulle et la principale priorité de la série à son retour sera de nous divertir, "Dans un premier temps, Plus belle la vie penchera probablement vers le romanesque".