Plus belle la vie : Hadrien demande Samia en mariage, quelle réaction pour Boher ?

Samia et Hadrien bientôt mariés ?

Avant sa pause forcée liée à l'arrêt du tournage lui-même lié à l'épidémie de coronavirus, Plus belle la vie nous offrira un énième rebondissement avec Samia. A en croire un extrait inédit de l'épisode 4048, l'héroïne de Fabienne Carat va en effet avoir le droit à une nouvelle évolution dans sa vie privée.

Au programme ? Comme le sous-entendait une récente rumeur, Hadrien va tout simplement la demander en mariage. Enfin presque. Vous pouvez le découvrir dans notre diaporama, la demande sera plus comique que romantique, même si l'ex-policière devrait rapidement dire "oui" à son compagnon.

Quelle réaction pour Boher ?

Et Boher dans tout ça ? Le personnage de Stéphane Henon va-t-il avoir le coeur brisé et tenter de reconquérir celui de Samia ? A priori, pas du tout. Dans un autre extrait inédit, on peut finalement le voir se montrer très heureux pour son ex-femme à l'annonce de cette nouvelle : "C'est vachement bien, c'est la journée des bonnes nouvelles. Franchement je suis très content pour toi. Je suis vraiment content, je suis ravi. (...) Samia, ce bonheur tu le mérites".

Bon, il y a un peu trop de "je suis content" de la part de Boher pour le penser réellement sincère et on ne sait pas encore si un mariage aura véritablement lieu (on parle de Plus belle la vie, tout est possible dans la série), mais les épisodes post-confinement nous promettent déjà quelques beaux moments.