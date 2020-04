Plus belle la vie : bientôt le mariage pour Samia et Hadrien ?

Les scénaristes de Plus belle la vie vont-ils briser (une nouvelle fois) le coeur des fans ? Ce n'est pas impossible. Tandis que de nombreux téléspectateurs espèrent encore que Samia et Boher se remettront bientôt en couple au Mistral, la vie de l'héroïne incarnée par Fabienne Carat pourrait finalement prendre un tournant bien différent.

Un nouveau mariage au Mistral ?

D'après les premières informations dévoilées par le site pblv-plusbellelavie, tandis que Samia sera plus investie que jamais à la mairie, Hadrien va tout faire pour trouver du temps afin "de lui parler d'eux". De quoi s'attendre à une rupture ? Pas du tout. Le député devrait au contraire faire une surprenante proposition à sa compagne, ce qui devrait par la suite obliger Samia à retrouver Jean-Paul pour "lui annoncer la grande nouvelle" et surtout "obtenir sa bénédiction", chose qu'il devrait faire.

Alors non, on n'est malheureusement pas devin, donc on ne sait pas encore de quelle proposition il s'agira, mais à la rédac on a déjà une petite idée : Hadrien pourrait demander Samia en mariage. Certes, elle n'aurait pas besoin de la bénédiction de Boher pour dire "oui" - de toute façon, elle n'en aurait jamais besoin pour quoi que ce soit, mais quand on connait son histoire mouvementée avec le policier, ça pourrait être un joli geste pour marquer la véritable fin de leur chapitre...