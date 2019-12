Plus belle la vie : retour du couple Samia et Boher en 2020 ? Stéphane Hénon est pour

Y a-t-il un avenir entre Jean-Paul Boher et Léa Nebout dans Plus belle la vie ? A en croire Stéphane Hénon, la réponse est non. Au micro de Télé Poche, le comédien s'est récemment montré pessimiste à leur sujet : "Un couple ? Ça a l'air mal parti... Et c'est dommage parce que c'est une belle rencontre. Je pense que leur relation va rester platonique."

Samia et Boher, le couple de retour ?

De quoi alors espérer un retour de Samia dans sa vie ? Pourquoi pas. On le sait, l'héroïne de Fabienne Carat connaîtra un début d'année 2020 extrêmement mouvementé, qui pourrait l'éloigner d'Hadrien Walter. Et Stéphane Hénon imaginerait bien son personnage en profiter pour récupérer son ex-femme.

Toujours auprès de Télé Poche, il a notamment déclaré ceci : "Je n'en sais rien [s'ils vont se remettre ensemble]. Si je me mets à la place des auteurs, je me dis que ce serait dommage de se priver de cette potentialité. De l'idée d'un remariage, par exemple."

Une histoire qui peut prendre son temps

Cependant, si cette éventualité devrait faire le bonheur de nombreux fans, le comédien a également précisé qu'il n'était pas pressé de la voir se concrétiser, "Je garderai cette cartouche pour plus tard", et surtout, qu'elle n'était en rien obligatoire. Après tout, "même s'il ne se passait plus jamais rien entre eux, ils auront toujours ce lien fort. C'est un exemple de divorce réussi."

L'interprète de Boher l'a d'ailleurs rappelé, leur éloignement est peut-être douloureux pour le public, mais il est bénéfique à la série : "La séparation de notre couple de fiction nous a apporté une bouffée d'oxygène. C'est l'occasion de jouer d'autres choses, avec d'autres comédiens".