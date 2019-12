Plus belle la vie : Jean-Paul et Léa, quel avenir pour le couple ? Stéphane Hénon dévoile la réponse

Jean-Paul Boher et Léa Nebout vont-ils véritablement former le nouveau grand couple du Mistral de Plus belle la vie sur France 3 ? Stéphane Hénon, l'interprète du policier, vient de dévoiler la réponse. Et elle pourrait en décevoir certain...