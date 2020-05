Plus belle la vie : très mauvaise nouvelle pour les fans de la série

Depuis ce lundi 4 mai 2020, Plus belle la vie est en mode rediffusions sur France 3. Suite à l'arrêt du tournage imposé face à l'épidémie de Covid-19, la production n'a plus d'épisodes inédits en stock à proposer aux téléspectateurs. Et malheureusement pour les fans les plus fidèles, cette situation pourrait bien s'éterniser durant de longs mois.

Un retour lointain pour Plus belle la vie

Ce week end, on apprenait que l'équipe créative de la fiction quotidienne envisageait la reprise du tournage le 2 juin prochain, soit trois semaines après le début du déconfinement. De fait, en suivant la logique habituelle de la série (6 semaines séparent le début du tournage d'un épisode de sa diffusion), on imaginait que les nouvelles aventures du Mistral allaient reprendre dès la mi-juillet à l'écran. Or, comme vient de l'annoncer Takis Candilis, Directeur général délégué des programmes de France Télévisions, les délais devraient être finalement plus importants.

Interrogé par Le Parisien sur les retours de Plus belle la vie (France 3) et Un si grand soleil (France 2), Takis Candilis a malheureusement confié, "Un retour ? J'espère en septembre." Néanmoins, si on souhaite voir le verre à moitié plein et rester dans le positif, le dirigeant a également dévoilé deux bonnes nouvelles à ce sujet. Premièrement, un accord de reprise des tournages a été trouvé avec toutes les parties, "Nous venons de sceller une charte de reprise des tournages avec leurs producteurs, qui impose une organisation respectueuse des règles sanitaires". Deuxièmement, "les feuilletons seront les premiers à revenir à l'antenne", ce qui indique clairement la priorité des chaînes pour le futur.