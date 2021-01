Omar Sy (Lupin) parle d'inclusion et de diversité : "Il ne s'agit pas que de la place des noirs"

Et forcément, en plus de l'aspect social, Lupin fait aussi parler pour son aspect racial, Omar Sy incarnant une nouvelle version d'Arsène Lupin. Un choix fort à notre époque, qui a récemment connu le mouvement Black Lives Matter. Mais le Frenchy a assuré à Première : "Pour moi il ne s'agit pas que de la place des noirs. C'est social d'abord. Quand on parle d'invisibilisation, il s'agit de ces gens qui travaillent sans qu'on les prenne en compte. Ce n'est pas parce qu'ils sont noirs qu'on ne les regarde pas, c'est parce qu'ils occupent cette place-là dans la société. Le problème est ici social plus que racial".

Omar Sy pense que "Lupin est annonciateur d'un changement qui va dans le bon sens"

Pourtant, forcément, en voyant un acteur noir devenir le héros d'une nouvelle série Netflix, on ne peut que se réjouir de ce progrès. Car même en étant en 2021, les films et les séries ne sont pas encore assez inclusifs. Les castings manquent de personnes de couleur. Et Omar Sy le reconnaît. "Mais espérons qu'avec Lupin, nous sommes en train de lancer quelque chose" a-t-il déclaré à 20 minutes.

Il pense d'ailleurs que les choses bougent enfin et reste positif : "Chez Netflix, il y a eu récemment la création d'un nouveau poste de responsable des programmes inclusion et de la diversité des contenus, qui va peut-être améliorer les choses. Attendons de voir ce que cela va donner. J'ai le sentiment que cela progresse. Mais, je suis d'accord, nous sommes en retard. Espérons que Lupin est annonciateur d'un changement qui va dans le bon sens". Et il a sans doute raison, car même les téléfilms de Noël se diversifient alors qu'ils sont connus pour leurs clichés.

Alors oui, "on est fier de le faire aujourd'hui" et "je ne nie pas l'importance de la chose" de montrer un héros noir dans Lupin a précisé Omar Sy. Mais "en même temps, on le fait juste, on n'en parle pas. Lupin, je l'ai fait pour toutes les familles, les familles noires et les familles blanches. Je n'isole et je n'exclus personne. C'est ouvert. Et c'est comme cela qu'il faut qu'on fasse, les faire en grand. Ouvrir, ne pas isoler, ni exclure. C'est avec cet élan-là que l'on va gommer les choses".