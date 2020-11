Intrigues LGBT, castings diversifiés, handicape... Les téléfilms de Noël sont ENFIN inclusifs

LGBT, casting principal asiatique, latinx et avec un handicap : Lifetime a prévu des téléfilms de Noël diversifiés cette année

Chaque année les chaînes de télévision sortent de nouveaux téléfilms de Noël entre novembre et le 25 décembre pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. En France, TF1 et M6 se chargent de diffuser ces téléfilms de Noël US. Mais tous proviennent des chaînes américaines comme par exemple Lifetime, qui est devenue incontournable dans ce domaine. Sauf que le problème, en plus des clichés et du scénario qui n'est jamais très recherché, c'est surtout que ces oeuvres ne sont pas très inclusives. Heureusement, 2020 semble être un énorme tournant.

En 2019 déjà, Lifetime avait dévoilé Twinkle All the Way, avec une scène de baiser entre Brian Sills et Mark Ghanimé, du même sexe. Mais pour 2020, Lifetime a carrément prévu de sortir son premier téléfilm de Noël LGBT appelé The Christmas Setup (le 12 décembre 2020). Le plus ? Les deux acteurs Ben Lewis (Arrow) et Blake Lee (Parks and Recreation), qui jouent un couple gay à l'écran, sont mariés dans la vraie vie.

L'histoire ? "Hugo (Ben Lewis), un avocat new-yorkais qui se rend à Milwaukee avec sa meilleure amie Madelyn (Ellen Wong de GLOW) pour passer les vacances avec sa mère Kate (Fran Drescher de La Nounou d'enfer), qui est également responsable des célébrations locales de Noël. Toujours entremetteuse, Kate s'arrange pour qu'Hugo rencontre Patrick (Blake Lee), un ami de lycée et ami secret d'Hugo qui est récemment revenu après un séjour réussi dans la Silicon Valley. Alors qu'ils profitent ensemble des fêtes locales, l'attirance d'Hugo et de Patrick l'un pour l'autre est indéniable et il semble que le jeu d'entremetteuse de Kate, à la manière du Père Noël, soit un succès. Mais lorsqu'Hugo apprend qu'une grosse promotion l'oblige à déménager à Londres, il doit décider de ce qui est le plus important pour lui".