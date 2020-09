Lifetime va sortir son tout premier téléfilm de Noël LGBT

Les héros sont mariés dans la vraie vie

Malgré les clichés des téléfilms de Noël, on continue de les regarder chaque année. Même si le scénario est souvent pourri et que le happy end est connu d'avance, ça met de bonne humeur et dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Et l'un des nouveaux téléfilms de Noël de Lifetime devrait encore plus nous donner envie de le voir. La chaîne américaine a en effet annoncé la sortie de son tout premier téléfilm de Noël LGBT, avec deux hommes qui tombent amoureux, prévu pour décembre 2020. En montrant enfin l'amour homosexuel sur le petit écran, dans un téléfilm de Noël en plus, la chaîne fait un grand pas en avant. Les deux acteurs principaux de The Christmas Setup sont d'ailleurs gays et mariés ensemble dans la vraie vie. Il s'agit des comédiens Ben Lewis et Blake Lee.

Ben Lewis a notamment tourné dans le film Pompéi avec Kit Harington, a incarné William Clayton dans la série Arrow et a été vu dans des épisodes de The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, Reign : Le Destin d'une reine, Beauty and the Beast ou encore Suits : avocats sur mesure. Quant à son époux, Blake Lee, il a interprété Derek dans la série Parks and Recreation et a aussi notamment joué dans le film I Am Michael sur Netflix avec James Franco et Emma Roberts.

Voilà l'histoire de ce premier téléfilm de Noël LGBT de Lifetime

Mais quelle est l'histoire de The Christmas Setup ? Lifetime a révélé le synopsis : "Hugo (Ben Lewis), un avocat new-yorkais qui se rend à Milwaukee avec sa meilleure amie Madelyn (Ellen Wong de GLOW) pour passer les vacances avec sa mère Kate (Fran Drescher de La Nounou d'enfer), qui est également responsable des célébrations locales de Noël. Toujours entremetteuse, Kate s'arrange pour qu'Hugo rencontre Patrick (Blake Lee), un ami de lycée et ami secret d'Hugo qui est récemment revenu après un séjour réussi dans la Silicon Valley. Alors qu'ils profitent ensemble des fêtes locales, l'attirance d'Hugo et de Patrick l'un pour l'autre est indéniable et il semble que le jeu d'entremetteuse de Kate, à la manière du Père Noël, soit un succès. Mais lorsqu'Hugo apprend qu'une grosse promotion l'oblige à déménager à Londres, il doit décider de ce qui est le plus important pour lui".

A noter que la chaîne US va aussi sortir son premier téléfilm de Noël avec un casting asiatique, baptisé Sugar & Spice Holiday. Les personnages principaux seront ainsi joués par Jacky Lai (V Wars, Shadowhunters), Tony Giroux (apparitions dans Descendants et la série Arrow) et Tzi Ma (Mulan, Premier contact). Une façon de montrer que les téléfilms de Noël s'ouvrent enfin eux aussi à plus de diversité.