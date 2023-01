"A partir du moment où on n'a plus travaillé ensemble..." : Omar Sy dévoile les vraies raisons de son éloignement avec Fred Testot

Dans les années 2000, Omar Sy a fait les belles heures de Canal+ avec Fred Testot. Le comédien, qui a depuis multiplié les succès avec Intouchables et plus récemment la série Lupin sur Netflix, s'est livré à une révélation bouleversante au sujet de sa relation avec son ex-complice du SAV des émissions.

Omar Sy, qui est actuellement à l'affiche du film Tirailleurs, s'est confié à la chaîne YouTube OuiHustle. Il y a été interrogé sur sa relation avec Fred Testot. "Il ne se passe rien. Je ne peux pas te dire mieux", a répondu le comédien, qui va jouer dans le remake d'un film d'action culte.

Une amitié qui s'est effritée...

Dans les années suivant l'arrêt du SAV des émissions, survenu en 2012 sur Canal+, Omar Sy et Fred Testot se sont perdus de vue. "Quand je suis parti aux Etats-Unis, on a passé un an sans se voir. Les coups de fil, les projets que je faisais... La vie a fait que, petit à petit, ça s'est un peu effrité...", a expliqué le mari d'Hélène Sy.

Le changement de statut d'Omar Sy a eu raison de leur complicité. "Le temps nous a un peu usés. Cette distance a eu raison de nous... Aujourd'hui, tu te rends compte que, finalement, c'est le travail qui nous liait, puisqu'à partir du moment où on n'a plus travaillé ensemble, cette amitié s'est effritée", a confessé le comédien, qui sera prochainement à l'affiche d'une saison 3 de Lupin sur Netflix. Toutefois, il a tenu à assurer qu'il n'y avait aucune animosité avec son ex-partenaire du SAV des émissions.

"Il y a toujours du respect, il y a toujours de l'amitié, il y a toujours de l'amour, même pour lui, parce que ce que j'ai vécu avec lui, je l'ai vécu avec lui. Ca le place à un endroit particulier dans mon coeur et dans ma vie. J'ai appris énormément avec lui", a précisé Omar Sy.

Des retrouvailles encore possibles ?

Omar Sy n'a pas exclu de retrouver Fred Testot dans les années à venir. "Je le retrouverai peut-être, c'est Dieu qui sait, mais aujourd'hui, non il se passe rien. Je ne suis plus dans sa vie, il n'est plus dans la mienne...", a conclu le comédien, qui s'est retrouvé en panique sur un tournage.