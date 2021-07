Lupin saison 3 : de nouveaux complices, dont Guedira, pour Assane ? Omar Sy se confie

Après avoir longtemps galéré à produire une série française efficace (RIP Marseille), Netflix a finalement trouvé la recette magique avec Lupin, une fiction policière qui cartonne à travers le monde. Aussi, sans grande surprise, une saison 3 est déjà au programme et celle-ci sera bien évidemment toujours portée par Omar Sy, l'interprète d'Assane.

De nouveaux complices pour Assane en saison 3

Toutefois, le comédien vient de le confesser au site Entertainment Weekly, son personnage ne sera plus seul lors des nouveaux épisodes, actuellement en cours d'écriture. Au contraire, son équipe - jusque-là composée de lui et Benjamin (et J'accuse), devrait rapidement s'agrandir afin d'échapper à la justice et préparer de nouveaux coups.

"Quand vous lisez les livres, vous voyez que Lupin a énormément de complices" a rappelé l'acteur, "Mais dans la série, il n'en a qu'un, qui est Benjamin. Or, il a besoin de personnes autour de lui, donc il va en embaucher, comme il a pu le faire avec Philippe Courbet".

Omar Sy n'est pas entré dans les détails afin de ne pas spoiler la suite de la série, mais il a néanmoins affirmé qu'une telle évolution était de toute façon indispensable, "Je pense que ça va être encore plus intéressant de voir, un jour, un énorme casting avec beaucoup de gens autour. Car le problème c'est que, même quand vous êtes le cerveau, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous avez besoin des autres". Oui, après Ocean's Eleven, bientôt place à Assane's Eleven !

Guedira futur allié de Lupin ?

Par ailleurs, le comédien l'a précisé, même si cela risque de bouleverser la dynamique de la série, qui pourrait être moins intimiste et plus spectaculaire, Assane a toujours été destiné à voir plus grand, "C'est l'une de ses compétences, d'être capable de rassembler des gens derrière lui. C'est l'un des meilleurs aspects de Lupin".

Et parmi les nouveaux venus, peut-on s'attendre à voir Guedira (Soufiane Guerrab) jouer ce nouveau rôle de complice ? Il faudra attendre la diffusion pour le savoir, mais Omar Sy a tout de même confié ceci : "Je pense que dans une autre vie, Guedirra et Assane auraient pu être amis, ils ont cette passion pour Lupin en commun. Donc pourquoi pas ? C'est évidemment possible".

Vivement 2022, année probable de diffusion de la suite !