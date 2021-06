Lupin saison 3 : "Cavale", "Challenges à résoudre"... premières informations sur la suite

La saison 2 de Lupin vient d'apparaître sur Netflix, mais les créateurs sont déjà tournés vers la suite de la série. En effet, la nouvelle a été confirmée en mai dernier, une saison 3 a été commandée par la plateforme. Et à en croire les premières révélations de George Kay - interrogé par Première, on peut s'attendre à quelques surprises.

Une histoire terminée

On s'en doutait en découvrant le final de la saison 2, Assane - le personnage d'Omar Sy, aura le droit à une nouvelle aventure dans les prochains épisodes. George Kay l'a assuré, "L'histoire de Pellegrini, en même temps que celle du collier de la Reine, est terminée. On la laissera derrière. De même que l'histoire de Babakar et l'envie de vengeance d'Assane."

Une nouvelle vie

A quoi peut-on alors s'attendre dans Lupin saison 3 ? Comme l'a rappelé le créateur de Lupin, "Assane ne peut pas effacer les crimes qu'il a commis comme ça. Il ne peut pas être un homme libre se promenant tranquillement dans la rue, après s'être vengé de Pellegrini." Aussi, c'est "en cavale", pourchassé par la police (et possiblement un fan de Sherlock Holmes, en hommage à un autre personnage culte issu de l'oeuvre de Maurice Leblanc), que l'on devrait retrouver le héros. De quoi craindre une simple course-poursuite ? On vous rassure, l'intelligence et les plans géniaux d'Assane devraient au contraire être à nouveau mis à rude épreuve, "Il a encore plein de challenges à résoudre et on verra ça dans la partie 3".

De la nouveauté partout

Une chose est certaine aujourd'hui, la suite de Lupin sera différente de ce qui a été proposé jusqu'à présent. Conscient du besoin de renouvèlement afin d'éviter la lassitude des fans, George Kay et son équipe prévoient de secouer l'univers mis en place, "On veut s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouveaux genres, de nouveaux décors." A cet effet, le passé d'Assane pourrait prendre une ampleur plus conséquente, tout comme la place de ses proches dans l'histoire, "On veut aussi explorer plus en profondeur le passé d'Assane, ce qui le touche, les gens qui comptent pour lui."

Une suite qui va se faire désirer

C'est la mauvaise nouvelle parmi toutes ces révélations : après avoir eu le droit à deux doses de Lupin en 2021 (une première en janvier, une seconde en juin), il faudra attendre 2022 pour découvrir la suite de la série. Aucune date précise n'a encore été dévoilée, mais George Kay a tout de même déclaré, "On boucle les scripts en ce moment, et on va tourner à la fin de l'année." Vivement.