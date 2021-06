Lupin saison 2 : pourquoi la suite va vous rendre encore plus accro

Une intrigue encore plus haletante

Autant vous prévenir tout de suite : vous n'allez pas vous ennuyer devant la saison 2 de Lupin et encore moins devant les deux premiers épisodes. L'action reprend juste après la fin de l'épisode 5 : Assane se retrouve face à Guedira, alors qu'il recherche son fils. Et à partir de là, on est embarqués dans une course folle. Bon, les retournements de situation ne sont pas des plus surprenants mais la série nous sert une intrigue encore plus haletante que dans la saison 1, avec des enjeux toujours plus importants pour les personnages.

Cette saison 2 met aussi toujours à l'honneur la ville de Paris. Après le Louvre, les équipes ont installé leurs caméras dans les catacombes mais aussi au Théâtre du Châtelet. Deux lieux qui servent l'histoire et qu'on prend plaisir de découvrir sous tous les angles grâce à la série. Plus que jamais, l'environnement dans lequel évolue Assane est important, déterminant et sert l'histoire.

Une suite plus centrée sur la quête d'Assane

Cette partie 2 nous amène au plus près d'Assane et de sa quête de revanche. Les obstacles vont s'enchaîner et ces 5 épisodes ne s'embarrassent pas d'intrigues secondaires comme c'était un peu le cas lors de la saison 1. La série se resserre sur "l'affrontement" entre Assane et Pellegrini qui va culminer dans le dernier épisode. Cette saison 2 est définitivement plus sombre que la première partie, une évolution logique et qui n'est pas désagréable. En plus d'Omar Sy, toujours impeccable dans le rôle du gentleman cambrioleur, les autres acteurs comme Soufiane Guerrab (Guedira) ou Antoine Gouy (Ben) ont droit à leur moment de gloire.

Une fin qui donne bon espoir pour la saison 3

C'est déjà officiel : Lupin aura une saison 3. Si la fin de la saison 2 ne nous laisse pas sur un énorme cliffhanger, la conclusion de l'épisode 10 a de quoi donner bon espoir pour la suite. Elle a en tout cas le mérite d'intriguer et d'ouvrir sur de nombreuses possibilités pour continuer à raconter l'histoire d'Assane. Pour la découvrir, il faudra cependant patienter un bon moment.