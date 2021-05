Lupin : la saison 3 déjà annoncée avec un indice caché dans la bande-annonce de la saison 2

Lancée en janvier sur Netflix, Lupin a fait un carton en France mais aussi à l'étranger. La série française créée par George Kay et portée par Omar Sy a même été la série la plus populaire de la plateforme avant de se faire dépasser par La Chronique des Bridgerton. La saison 1 n'était composée que de 5 épisodes mais on savait déjà que la saison 2 avait été tournée en même temps et qu'elle arriverait sur Netflix cet été. La nouvelle bande-annonce qui tease une suite compliquée pour Assane a donc confirmé la date de sortie... et pas que !

Et une saison 3 pour Lupin

Les fans les plus observateurs ont évidemment vu et revu le trailer de la saison 2 de Lupin depuis hier soir. Si, chez PRBK, on a remarqué un faux raccord, on n'avait d'abord pas fait très attention à ce détail qui n'en est en fait pas un : à 1mn53, on peut voir une main en train d'écrire dans un carnet et découvrir l'adresse d'un site web. Et en allant sur ce site, les fans ont pu découvrir... l'annonce du renouvellement pour une saison 3. "Assane a toujours une longueur d'avance. Lupin reviendra bien pour une partie 3" peut-on voir défiler en plusieurs langues.