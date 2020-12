Plan Coeur saison 3 : Netflix annonce la suite (et la fin) de la série

Une dernière saison pour Plan Coeur

Alors que ce n'est pas vraiment la joie en ce moment, surtout depuis que Jean Castex a annoncé le retour du couvre-feu (entre 20h et 6h) à partir du 15 décembre et qu'il n'y aura pas de dérogation pour le 31 décembre, Netflix a décidé d'offrir un joli cadeau de Noël en avance aux fans de Plan Coeur pour leur remonter le moral. Quelle est-elle ? Eh bien, la série française est renouvelée pour une saison 3, un an après la mise en ligne de la saison 2.

La plateforme a cependant annoncé qu'il s'agira de la dernière, préparez-vous donc à bien en profiter. La date de sortie n'a pas encore été dévoilée, mais en attendant la suite, vous pouvez toujours (re)regarder les deux premières saisons et l'épisode bonus spécial confinement et coronavirus avec Sabrina Ouazani (Charlotte), Joséphine Drai (Milou), Zita Hanrot (Elsa), Marc Ruchmann (Jules), Tom Dingler (Matthieu), Syrus Sahidi (Antoine) et Guillaume Labé (Maxime).