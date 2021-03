Netflix : Disparu à jamais, Balle perdue 2... les nouveautés françaises à venir en 2021

Après Amazon Prime Video qui a présenté ses nouveautés dont la suite de L'Auberge Espagnole, c'est au tour de Netflix de nous vendre du rêve avec ses projets à venir. L'an dernier, la plateforme a dévoilé 20 séries originales françaises mais aussi fait un grand ménage puisque plusieurs n'auront pas de suite (comme par exemple La Révolution, qui n'aura pas de saison 2). En 2021, ce sont 27 projets originaux (films, séries et documentaires) qui arriveront sur nos écrans.

Les sept vies de Léa, Disparu à jamais... les nouvelles séries à venir

La plateforme ne manquera pas de nouveaux projets de séries pour nous divertir. Voici les nouvelles séries françaises qui vont débarquer :

Les sept vies de Léa : dans cette série pour ados, on suit l'histoire de Léa qui déteste sa vie... mais va en vivre 7. Après avoir découvert le corps d'un adolescent disparu 30 ans plus tôt, elle se réveille en 1991 et va changer de corps chaque matin. Au casting on retrouvera Raïka Hazanavicius, Khalil Ben Gharbia, Mélanie Doutey et Benchetrit.

Bendo : Nawell Madani est à l'origine de cette série qui suit Fara, une journaliste, qui va devoir rembourser 2 millions d'euros à un dealer.

La part du feu : cette série reviendra sur l'incendie de Notre-Dame de Paris à travers les histoires de personnages touchés par ce drame comme des pompiers par exemple. Il s'agira d'un "récit choral" qui nous plongera "en plein coeur de destinées humaines bouleversées par cet événement extraordinaire" a précisé Netflix.

Disparu à jamais : il s'agit de l'adaptation du roman d'Harlan Coben, publié en 2002. Dix ans après la disparition de deux de ses proches, Guillaume est replongé dans son pire cauchemar quand sa compagne, Judith, disparaît dans des circonstances étonnantes. Il va devoir replonger dans son passé pour trouver les réponses aux questions qui le hantent. Finnegan Oldfield sera l'interprète principal de cette série qui rassemble aussi Nicolas Duvauchelle, Guillaume Gouix et Garance Marillier.

Braqueurs : Après le film La Terre et le Sang, Julien Leclercq s'associe de nouveau à Netflix avec la série Braqueurs qui sera une série dérivée du film du même nom sorti en 2016.

Johnny by Johnny : une série documentaire consacrée à Johnny Hallyday, divisée en 5 épisodes.

Balle perdue 2 et la suite de De l'autre côté du périph en approche

Il y aura aussi de quoi faire côté films. Voici ceux que vous pourrez bientôt retrouver :

Balle perdue 2 : après le succès du 1er film sorti en juin 2020, Netflix signe son premier univers cinématographique français avec la suite de Balle perdue de Guillaume Pierret.

De l'autre côté du périph 2 : Presque 10 ans après le 1er volet, Omar Sy et Laurent Lafitte reprennent du service avec la suite de De l'autre côté du périph qui sera réalisée par Louis Letterrier.

A tombeau ouvert : Franck Gastambide et Simon Abkarian se donneront la réplique dans ce film qui est adapté du film coréen A Hard Day de Kim Seong-hun.

Le Dernier mercenaire : comédie et action se mélangent dans Le Dernier mercenaire avec... Jean-Claude Van Damme ! Eh oui, JCVD est de retour dans ce film où il incarne un mercenaire qui va se retrouver dans une situation délicate. Au casting, on retrouvera aussi Eric Judor ou Alban Ivanov.

8 rue de l'humanité : Dany Boon réalise et joue dans cette comédie qui nous replonge en plein confinement (le premier). On y suit 7 familles habitants le même immeuble qui vont devoir apprendre à vivre confinés. Diffusion prévue d'ici la fin de l'année.

Les séries qui reviennent

Netflix a également donné des nouvelles de plusieurs de ses productions. L'occasion de découvrir que la saison 2 de Mortel arrivera cet été ou bien que le tournage de la saison 3 de Family Business vient tout juste de se terminer. On retrouvera aussi en 2021 la 3e et dernière saison de Plan Coeur et la partie 2 de Lupin qui arrivera à l'été. Sans parler des très nombreuses productions étrangères comme la saison 5 de La Casa de Papel, la saison 2 de The Witcher, la saison 3 de Sex Education et beaucoup d'autres. Stay tuned !