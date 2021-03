Amazon Prime Vidéo dévoile ses futures séries, films et docus français (et ça donne plutôt envie)

La cadence s'accélère pour les productions européennes d'Amazon Prime Vidéo. Jusqu'à présent 30 "originals" venus d'Europe ont été dévoilés et il y en aura 35 de plus rien qu'en 2021 avec notamment les premières productions néerlandaises et nordiques. Côté français, ce sont 10 originaux qui sont attendus dans les mois à venir.

Les séries

Mixte

Anciennement nommée Voltaire, Mixte, la série est tout simplement renommée Mixte et arrivera en 2021. Créée par Marie Roussin (Les Bracelets Rouges) et composée de 8 épisodes, elle se déroulera dans un lycée pour garçons dans les années 60. Les élèves et les professeurs vont accueillir pour la première fois des filles dans leur école. Au casting, on retrouvera Pierre Deladonchamps, Anne Le Ny, Nina Meurisse mais aussi Léonie Souchaud et Gaspard Meier-Chaurand.

Totems

Cette série d'espionnage nous ramènera en pleine Guerre Froide et sera centrée sur Francis Mareuil (Niels Schneider), un scientifique qui va devenir agent secret et va tomber sous le charme de Lyudmila (Vera Kolesnikova), une pianiste russe forcée de collaborer avec le KGB. On retrouvera aussi Ana Girardot, José Garcia et Lambert Wilson.

Miskina

Après le film Forte mis à disposition sur Prime, Melha Bedia s'associe de nouveau avec Amazon mais cette fois pour une série. Elle s'intitulera Miskina et devrait être disponible en 2022. L'actrice jouera Farah, une trentenaire toujours vierge qui vit avec sa mère, sa grand-mère et sa soeur et qui va tout remettre en question dans sa vie. Une comédie en 8 épisodes qui sera très drôle si on en croit l'actrice.

Salade Grecque

Annoncée en 2019, la suite de la trilogie L'Auberge Espagnole est toujours en préparation et sera intitulée Salade Grecque. On y suivra les enfants de Xavier et Wendy en Grèce. Pour l'instant, on ne sait pas si les acteurs de la trilogie seront de retour mais Cédric Klapisch a assuré être en négociations avec Romain Duris, Kelly Reilly mais aussi Cécile de France (Isabelle) et Barnaby Metschurat (Tobias).

Les films

Le bal des folles

Le premier film français d'Amazon Prime Vidéo sera Le Bal des folles de (et avec) Mélanie Laurent, adapté du roman du même nom de Victoria Mas. Prévu pour cette année, le film se déroule au XIXème siècle et met notamment en scène Lou de Laâge dans le rôle principal d'Eugénie, une jeune femme au don unique, celui de communiquer avec les morts. Enfermée dans une clinique par son père, elle va rencontrer d'autres femmes diagnostiquées "hystériques".

Flashback

Autre film en préparation : Flashback de Caroline Vigneaux qui sera également l'actrice principale. Cette comédie va nous faire remonter le temps et revenir sur l'histoires des droits des femmes puisque l'héroïne va rencontrer les personnages historiques qui ont fait avancer les choses. Côté casting, on retrouve aussi Issa Doumbia, Sophia Aram, Suzanne Clément, Lannick Gaudry, Gad Elmaleh, Emy LTR, Florent Peyre, Lison Daniel et Sylvie Testud. Lancement prévu en 2021.

Les émissions et documentaires

Lol : qui rit, sort !

Déjà adaptée dans plusieurs pays, LOL : Last One Laughing arrivera avec une version française intitulée Lol : qui rit, sort ! Philippe Lacheau sera le maître de cérémonie de cette émission dans laquelle 10 humoristes et comédiens vont tenter de se faire rire les uns les autres... pendant 6 heures. Quant une personne rit, elle est exclue du jeu. A la clé ? 50 000 euros pour une association. Parmi les 10 personnalités qui participeront à la première émission, on retrouve Alexandra Lamy, Gérard Jugnot, Tarek Boudali, Julien Arruti, Reem Kherici et Ines Reg.

Celebrity Hunted - Chasse à l'Homme

Autre format adapté en France : Hunted. Dans la télé-réalité originaire d'Angleterre, les participants devaient tout faire pour partir en cavale sans être repérés par des membres de la police, des renseignements et des spécialistes des réseaux sociaux. Cette émission est renommée Celebrity Hunted – Chasse à l'Homme pour Prime Vidéo puisqu'elle mettra en scène 4 duos de stars à savoir : Franck Gastambide et Ramzy, Squeezie et Seb la Frite, Laure Manaudou et Florent Manaudou et Dadju et Darcy. Ils auront 10 jours pour disparaître et ne pas se faire repérer.

Orelsan

Les fans de Orelsan pourront également découvrir l'artiste comme ils ne l'ont jamais vu avec un documentaire inédit qui lui est consacré. Il sera diffusé en 2021 et montrera l'homme derrière l'artiste en retraçant sa carrière depuis ses débuts avec des images inédites.

Mais aussi...

Les séries internationales à venir

En plus des nombreuses séries déjà disponible, Amazon Prime proposera bientôt des nouveautés comme la série Moi Christiane F., en ligne dès le 9 avril, et prochainement l'intégrale de Parks and Recreations ainsi que Why Women Kill. La série Cruel Summer produite par Jessica Biel sera aussi proposée en exclu. La plateforme va aussi proposer encore plus d'anime tels que Naruto, Hunter x Hunter, Fairy Tail et L'attaque des titans.

Les films à venir

De nouveaux films arriveront aussi prochainement à commencer par Je te veux moi non plus avec Inès Reg et Kévin Debonne (dispo ce vendredi) ou bien Sans aucun remords avec Michael B. Jordan, lancé le 30 avril prochain. La plateforme va également proposer prochainement l'intégrale de la saga Le seigneur des anneaux avant le lancement prochain de la série dont le tournage est en cours. Le documentaire Framing Britney Spears sera aussi dispo à partir du 5 avril.

Encore plus de stand-up

Si vous adorez le stand-up, Amazon mettra prochainement en ligne de nouveaux spectacles parmi lesquels ceux de Maxime Gasteuil, Mathieu Madénian et Gaspard Proust.

Roland Garros

Enfin et sans coût additionnel, Prime Vidéo proposera les sessions de soirées de Roland Garros 2021. Pour ça, la plateforme s'est entourée d'une équipe de spécialistes pour commenter les matchs. On retrouvera notamment Amélie Mauresmo, Marion Bartoli, Arnaud Clément, Paul-Henri Mathieu ou encore Fabrice Santoro côté consultants.