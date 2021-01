La Révolution : pas de saison 2 pour la série française, Netflix s'explique

"Nous n'allons pas renouveler la série pour une seconde saison"

Les séries frenchy se multiplient sur Netflix, avec Plan Coeur, Mortel, ou encore plus récemment récemment Lupin avec Omar Sy. Des créations françaises dont Damien Couvreur, directeur des séries françaises de Netflix, est très fier comme il l'a expliqué à Allociné. Mais malheureusement pour certaines d'entre elles, elles ne sont pas renouvelées. Et c'est le cas de La Révolution qui n'aura pas de saison 2 malgré les questions restées sans réponses à la fin de l'épisode final de la saison 1.

"La Révolution a effectivement séduit de nombreux membres au-delà de l'Hexagone. C'est pour nous la preuve que la France, son Histoire et son patrimoine, peuvent intéresser un public à l'international" a-t-il d'abord confié, La Révolution ayant été très suivie y compris en dehors de la France. Malgré ce succès, la série s'arrête à la fin de la saison 1 : "Nous n'allons pas renouveler la série pour une seconde saison, car bien qu'elle ait suscité de la curiosité, le public n'y a pas trouvé son compte". C'est donc pour cette seule raison qu'il n'y aura pas de saison 2, sorry pour celles et ceux qui avaient binge-watché les épisodes.

Le showrunner de La Révolution avoue sa déception

Aurélien Molas, co-créateur de La Révolution, a avoué à Allociné être déçu mais comprendre cette décision : "Ce fut une belle expérience mais il y avait sans doute une difficulté à équilibrer le projet dans l'hybridation des genres. A trop expérimenter, on court le risque de perdre une ligne claire". Lui qui espérait une saison 2 et une saison 3 pour raconter la suite des histoires des personnages ne pourra donc pas conclure la série comme il le voulait. Vous ne pourrez donc pas découvrir ce qui attend Madeleine (Amelia Lacquemant), Albert (Lionel Erdogan), Ophélie (Coline Beal), Edmond (Dimitri Storoge) ou encore Donatien (Julien Frison).

Pour rappel, la série d'horreur française Marianne et la série de science-fiction française Osmosis avaient elles aussi été annulées après une seule saison.