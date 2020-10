La Révolution saison 2 : 5 questions auxquelles la suite devra répondre

Qu'a prévu le roi Louis XVI ?

La Révolution est un des gros succès de Netflix, la série française étant toujours dans le top 10 en France sur la plateforme de streaming. Et il pourrait même y avoir une saison 2, le créateur Aurélien Molas ayant confié à Premiere que "la série a été pensée en trois saisons. Si on fait les saisons suivantes, ce sera 1788 puis 1789. La saison 1 sera la saison bleue, la saison 2 la blanche et la 3 le rouge avec la prise de la Bastille". Et s'il y a une saison 2, il faudra que les épisodes répondent à plusieurs questions sur Louis XVI. Le roi est-il atteint du virus du sang bleu ? Cela expliquerait peut-être pourquoi son visage n'est pas montré. Et quel est ce "plan diabolique" qu'il évoque à Donatien (Julien Frison) dans le final ? Qu'a-t-il prévu ? Serait-ce vraiment uniquement les aristocrates qui ont le virus attaquent le peuple ? Pour quelle raison aurait-il envie de ce massacre ? Serait-ce seulement la soif de sang ou une vengeance plus profonde ? Et que va devenir Edmond (Dimitri Storoge) de la maréchaussée, qui n'est pas mort et qui était finalement de retour à la fin de la saison 1 ? Quel rôle jouera-t-il dans la suite ?

Que va-t-il arriver à Madeleine ?

A la fin de la saison 1 de La Révolution, qui a été accusée d'erreurs historiques, Madeleine (Amelia Lacquemant) se retrouve face à un médecin... et à la petite fille qui apparaît dans ses rêves. La fille cachée d'Elise (Marilou Aussilloux) et Albert (Lionel Erdogan) est-elle en danger ? Ses pouvoirs de télékinésie vont-ils la sauver ? Que va-t-il lui arriver ? Et pourquoi est-ce que le docteur lui dit qu'il est ravi de voir "ses deux petites chéries réunies" ? Cela signifie donc qu'il les connaît, mais comment ? En tout cas, Aurélien Molas a assuré à AlloCiné que "s'il y a une saison 2, le personnage de Madeleine est celui qui couvre la série". Il a rappelé que Madeleine joue dans la toute première scène sous forme de flash-forward, une séquence qui "donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler la suite de la série". Sans oublier qu'elle est muette mais raconte l'histoire, donc "ça laisse des indices sur l'évolution".

Qui est la fillette au masque de fer ?

Il faudra aussi que la saison 2 explique qui est l'enfant qui est enfermé avec un masque de fer et qui hante les rêves de Madeleine. Quel est le lien entre les deux filles ? Sont-elles liées par le sang ? Serait-ce en fait la même personne ? Beaucoup de questions sont encore en suspens. Et aussi, pourquoi a-t-elle sauvé Albert plutôt que le fils d'Oka ? Que veut-elle vraiment ? Elle demeure l'un des gros mystères, encore après le final.

Ophélie est-elle une traîtresse depuis le début ?

Alors là aussi, il faudra détailler comment Ophélie en est venue à tuer Elise. Parce que clairement, cette mort était inattendue. Pourquoi Ophélie a-t-elle assassiné Elise ? A-t-elle été forcée de trahir Elise ? Ou était-elle un espion, de mèche avec le roi depuis le début ? La question se pose vraiment car d'un côté, elle semble avoir des remords et s'excuse au moment où elle lui enfonce un couteau. Mais de l'autre côté, elle n'a pas l'air d'hésiter à la tuer.

Elise est-elle vraiment morte ?

Oui, Elise est morte. Vous l'avez vu mourir dans les bras d'Albert, son ancien amant. Mais elle pourrait revenir à la vie avec le sang bleu, comme l'ont fait remarquer plusieurs internautes. En effet, Albert pourrait très bien décidé de lui filer le virus pour qu'elle ne meurt pas. Dans ce cas là, elle pourrait revenir dans la possible saison 2 de La Révolution. Mais alors dans ce cas là, une fois contaminé, son perso va forcément changer ? De quel côté se rangera-t-elle ?