La Révolution : faut-il regarder la nouvelle série française de Netflix ?

Une réécriture ambitieuse

Alors que certaines séries européennes ont eu un succès mondial sur Netflix comme La Casa de Papel, Dark ou Elite, ce n'est pas le cas des créations originales françaises de la plateforme. Marseille, Osmosis ou encore Vampires n'ont pas passionné les foules, chez nous ou à l'étranger. Et si La Révolution mettait tout le monde d'accord ?

Au rayon des événements historiques français les plus connus chez nous comme à l'extérieur de nos frontières, on retrouve la Révolution française. C'est le point de départ de la nouvelle série de Netflix qui, plutôt que de s'intéresser à cette période, réécrit l'Histoire... avec un twist fantastique. L'action débute en 1787, deux ans avant la prise de la Bastille. Dans le comté (fictif) de Montargis, des disparitions inexpliquées ravivent les tensions entre le peuple et les aristocrates. Joseph Guillotin (Amir El Kacem) va découvrir l'existence du sang bleu, un virus qui contamine les riches. En plus de les rendre immortels, il les pousse à attaquer les plus pauvres. Elise de Montargis (Marilou Aussilloux), comtesse, souhaite plus de justice mais doit aussi protéger sa petite soeur Madeleine (Amelia Lacquemant) qui possède un don mystérieux.

Si vous cherchez une série qui retracerait l'Histoire avec précision, passez votre chemin : La Révolution est plus fantastique qu'elle n'est historique. Bien qu'elle s'appuie sur cette période de l'Histoire de France, la série ne prétend pas raconter ce qu'il s'est passé mais, à la façon d'une uchronie, réinvente les événements. Du coup, ces épisodes pourraient vous donner des boutons si vous êtes complètement fan d'histoire. Si ce n'est pas particulièrement le cas ou que vous savez tout simplement mettre cet amour de côté, La Révolution se révèle être une série divertissante bien qu'elle ne soit pas parfaite sur tous les points.

Une chose est sûre : La Révolution est à la hauteur de ses ambitions que ce soit dans les décors ou dans les scènes d'action. Les têtes tombent (littéralement) et la violence ne nous est pas épargnée, la série étant même déconseillée aux moins de 16 ans. Si la violence est bien présente, vous n'y trouverez cependant pas de scènes de sexe. Bien que quelques rapprochements aient lieu à l'écran, ils ne sont pas explicitement montrés. "Il y en a beaucoup dans toutes les séries historiques, Les Borgia, Les Tudor, Viking et Game of Thrones évidemment, ça ne nous intéressait pas, car nous avions suffisamment à raconter" a confié le créateur à l'AFP à ce sujet.

Portée par des acteurs prometteurs, notamment le trio Amir El Kacem/Marilou Aussilloux/Lionel Erdogan, La Révolution nous ferait presque oublier certains échecs cuisants de séries françaises sur Netflix. La fin de la saison 1 laisse en tout cas entrevoir une possible suite encore plus épique.

En bref : La Révolution est une série divertissante qui mise plus sur le côté fantastique que sur l'Histoire. On s'est laissé happer par les épisodes grâce aux prestations convaincantes des acteurs ainsi qu'aux scènes d'actions ambitieuses.