Vampires : Netflix dévoile la bande-annonce sanglante de sa nouvelle série

Après Plan Coeur, Mortel, renouvelée pour une saison 2, et Marianne, annulée au bout d'une saison, Netflix lance le 20 mars 2020 sa nouvelle série française, Vampires. L'histoire ? Les vampires existent dans le monde réel et peuvent cohabiter avec les humains. Et alors que la famille de Martha Radescu vit clandestinement, Doïna, la petite dernière, "se révèle vampire d'un nouveau genre, leur équilibre fragile explose. Mi-humaine mi-vampire, Doïna apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité", dévoile le communiqué.

Vampires se dévoile avec une première bande-annonce

En bref, la vie de l'adolescente de 16 ans va complètement changer, plus rien ne sera jamais comme avant pour elle. On voit d'ailleurs bien son évolution dans la bande-annonce de Vampires : la tension monte crescendo et on comprend vite que ça va être compliqué pour Doïna en partie à cause de "la communauté". Vigilance, danger, combat, sang et transformation sont les maîtres mots du trailer.

En plus de Oulaya Amamra (Divines), on retrouve Suzanne Clément (Mommy, Laurence Anyways), Aliocha Schneider (le frère de Niels Schneider), Dylan Robert (Shéhérazade), Mounir Amamra (le frère de l'actrice principale), Pierre Lottin (Les Tuche), Juliette Cardinski et Kate Moran au casting de la nouvelle série française de Netflix.