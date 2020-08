Mortel saison 2 : le tournage a repris, les acteurs donnent des infos sur la sortie

Mortel saison 2 en 2021 sur Netflix !

Contrairement à Marianne, qui n'ira pas plus loin que la saison 1, Mortel a été renouvelée pour une saison 2 par Netflix. La bonne nouvelle a été annoncée en janvier 2020 et depuis, très peu d'infos sont sorties sur la suite, mais aujourd'hui, on en sait enfin plus à ce sujet !

Dans une vidéo postée sur Twitter, Nemo Schiffman, Carl Malapa, Manon Bresch et Sami Outalbali dévoilent que le tournage de la saison 2 a pu reprendre. Eh oui, il avait commencé juste avant de le confinement : "On a tourné deux semaines en mars. On avait dû s'arrêter à cause du coronavirus", explique l'interprète de Sofiane avant que son complice à l'écran confie : "On travaille le plus dur qu'on peut pour vous donner une saison 2 à la hauteur de la saison 1, si ce n'est meilleure." La suite de Mortel débarque "courant" 2021 sur Netflix !