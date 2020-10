Family Business saison 3 : Netflix annonce la suite !

Une saison 3 pour Family Business, les fans heureux

Vous avez kiffé la saison 1 et 2 de Family Business ? On a une good news pour vous alors : la série créée par Igor Gotesman (Five) va avoir le droit à une saison 3 ! "Une nouvelle pousse", a annoncé Netflix sur Twitter. La plateforme a aussi dévoilé dans un communiqué que le tournage des six nouveaux épisodes commencera début 2021.

Avec la fin de la saison 2 de Family Business, ne pas donner de suite au show français aurait été étonnant. En tout cas, les fans ne cachent pas leur joie sur le réseau social à l'oiseau bleu : "#FamilyBusiness est officiellement la meilleure série française Netflix", "Yes ! Yes ! La saison 2 était parfaite. Hâte de voir la suite", "Si si la famille !!!", "C'est officiel ! @NetflixFR commande une saison 3 à l'excellente série #FamilyBusiness".