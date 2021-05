Lupin partie 2 : course contre la montre intense pour Assane dans la bande-annonce

Lupin de retour avant l'été

Ce n'est pas un secret, la saison 1 de Lupin - la série de Netflix portée par Omar Sy, a été coupée en deux parties au moment de sa diffusion. Ainsi, après une première session de 5 épisodes qui a cartonné sur la plateforme en janvier dernier, une nouvelle fournée de 5 épisodes s'apprêtent à nous en mettre plein les yeux juste avant l'été.

La nouvelle a été confirmée aujourd'hui, c'est le 11 juin prochain que la partie 2 de Lupin sera (enfin) mise en ligne. Et comme on peut le découvrir à travers une bande-annonce inédite, la suite des aventures d'Assane promet d'être aussi intense que passionnante.

Une partie 2 intense

Cette fois-ci, le héros va tout tenter pour retrouver Raoul, kidnappé par l'homme de main de Pelligrini. Une menace difficile à gérer émotionnellement pour Assane, peu habitué à ne pas avoir les cartes en mains, d'autant plus que la police, qui connaîtra son visage, sera à ses trousses et prête à tout pour l'arrêter. De quoi l'obliger à miser sur ses talents de passe-partout pour sauver son fils et son honneur, et rivaliser d'ingéniosité pour piéger à nouveau tout le monde.

Et si l'on se fie aux premières images, ce jeu (dangereux) du chat et de la souris devrait nous offrir des séquences impressionnantes. Entre les petites scènes de combat, le passage dans les catacombes, ou même les courses poursuites à voitures ou bateaux, la série va passer à la vitesse supérieure, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Vivement.

PS : Bon par contre, on en parle du faux-raccord méga visible en seulement 2 minutes de trailer ? La lose...