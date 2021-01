Lupin saison 2 : Netflix annonce une date de sortie (très) approximative pour la suite

Mais quand la saison 2 - ou partie 2 - de Lupin sera-t-elle mise en ligne sur Netflix ? On sait déjà que 5 nouveaux épisodes de la série avec Omar Sy ont été tournés et sont (presque) prêts à être diffusés. Alors que le créateur avait laissé présager une longue attente pour la suite, la plateforme vient de donner plus d'indications sur la date de sortie. Et c'est plus tôt que prévu.

Disponible sur Netflix depuis le 8 janvier, Lupin est déjà devenue la série française la plus populaire de la plateforme à l'étranger. La saison 1 a battu quelques records même si elle ne devrait pas décrocher le titre de "série la plus vue" qui est revenu à La Chronique des Bridgerton, visionnée par 82 millions de foyers en un mois. N'empêche que Lupin est un beau succès en France mais aussi dans le monde entier. Après avoir vu les 5 épisodes, vous vous demandez sûrement quand la suite arrive. Netflix annonce la suite de Lupin pour l'été 2021 Le réalisateur Louis Leterrier l'avait confirmé : 5 autres épisodes de Lupin, qui constituent donc une partie 2 (ou une saison 2) sont déjà tournés. De son côté, le créateur George Kay avait laissé entendre cette semaine qu'ils pourraient être mis en ligne à la fin de l'année 2021 mais ce sera finalement un peu plus tôt que ça : sur Twitter, Netflix a annoncé une date (très) approximative pour la sortie de la suite de Lupin. Rendez-vous à l'été 2021 pour la suite des aventures du gentleman cambrioleur !

Cette fois-ci, on a fait un peu plus prcis que "prochainement". pic.twitter.com/u6zeNz0axW — Netflix France (@NetflixFR) January 28, 2021