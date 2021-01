Lupin saison 2 : le créateur en dit plus sur la date de sortie

Alors que La Chronique des Bridgerton continue de cartonner et vient d'être renouvelée pour une saison 2, une autre série Netflix est en train de lui voler la vedette. Et cocorico, elle est française ! Eh oui, Lupin, la série portée par Omar Sy bat déjà des records : il est estimé que 70 millions de foyers dans le monde pourraient l'avoir vue en un mois, soit plus que les gros succès de la plateforme ces derniers mois, y compris Le Jeu de la Dame. Classée numéro 1 dans de nombreux pays dont la France (jusqu'à ce week-end et l'arrivée de Destin : la saga Winx) et les Etat-Unis, le show pourrait même être plus populaire que... La Casa de Papel ! Si seuls 5 épisodes sont dispo pour le moment, la suite est en approche.

George Kay dévoile la date de sortie (approximative) de la partie 2 de Lupin

On l'apprenait quelques jours après la sortie des 5 premiers épisodes : la suite de Lupin est déjà tournée ! Pour voir cette partie 2 (ou saison 2), il faudra cependant encore patienter plusieurs mois. Interrogé par le site espagnol SensaCine, George Kay, le créateur de la série, a confié que la suite devrait être disponible à la fin l'année 2021. "Nous avons une deuxième partie de cinq épisodes qui sortira à la fin de l'année 2021" a-t-il confié, expliquant qu'il espère pouvoir donner plus d'épisodes à la série. Vu le succès de Lupin, ce ne serait pas très étonnant que Netflix lui donne prochainement une partie 3.

En plus du succès de la série, Lupin a aussi permis aux romans de Maurice Leblanc de cartonner ! La maison d'édition, Hachette Romans, a été forcée de réimprimer 600 000 exemplaires pour faire face à la demande. Le romancier a écrit 17 romans et 39 nouvelles consacrés à Arsène Lupin et il y a donc de quoi faire si l'ambiance de la série vous manque !