Destin : La Saga Winx : faut-il regarder le remake de Winx Club sur Netflix ?

De la magie, de l'amour et du danger en version plus dark

Ce remake en live-action est très attendu par les fans de Winx Club, qui demandaient la suite ou un reboot depuis des années. Les épisodes sont signés Brian Young, qui était scénariste sur The Vampire Diaries. Du coup on retrouve ce côté à la fois teen et dark de la série de vampires, mais chez les fées. Il y a d'un côté les histoires de coeur avec le triangle amoureux Stella, Bloom et Sky. Et de l'autre une partie plus sombre avec des monstres vraiment bien angoissants et un décor qui alterne souvent entre féérie et mystère flippant. Le tournage de Destin : La Saga Winx s'est d'ailleurs déroulé en Irlande pour avoir cette dualité féérique/mystérieuse.

On retrouve ainsi l'esprit de la série animée des années 2000 avec la magie et les relations amoureuses, les intrigues teen. Et puis bien sûr, il y a les personnages que les fans vont adorer revoir, mais en chair et en os cette fois. Mais cette nouvelle version nous emmène aussi loin de l'univers coloré, il se veut plus dark, un peu comme Les Nouvelles aventures de Sabrina qui est un remake plus sombre de la série originale (très drôle) des nineties Sabrina l'apprentie sorcière. Là c'est l'esprit enfantin que le créateur a enlevé pour y mettre à la place une ambiance plus adolescente.

Côté casting, vous avez déjà dû voir certaines actrices qui jouent les fées d'Alféa. En parlant des Nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix, la rousse incendiaire Bloom est incarnée par Abigail Cowen, qui jouait Dorcas. Elle passe ainsi de sorcière à fée. Et vous avez aussi pu la voir dans le film J'y crois encore avec KJ Apa et Britt Robertson sur Amazon Prime Video, dans 2 épisodes de la saison 2 de Stranger Things et dans 3 épisodes de la saison 5 de The Fosters. Les autres stars du show sont Hannah van der Westhuysen alias Stella (Grantchester), Elisha Applebaum alias Musa (No Reasons), Precious Mustapha alias Aisha (Les enquêtes de Morse), Eliot Salt alias Terra (Normal People). Sans oublier les "spécialistes" Riven joué par Freddie Thorp (Overdrive), Sky incarné par Danny Griffin (Les justicières), Dane interprété par Theo Graham (Hollyoaks) et Sam joué par Jacob Dudman (The A List).

Du coup, là aussi il y a une grosse différence : les absences de Tecna et de Flora (même si les fées parlent de Flora dans un des premiers épisodes, du coup on se demande si elle sera dans la saison 2). En tout cas dans la saison 1, les deux personnages ne sont pas à l'écran. Mais Terra et Aisha les font presque oubliées, sans compter toutes les intrigues de la série qui sont déjà nombreuses. Autres grandes absentes : les Trix, ces fées sorcières maléfiques au nombre de trois. A la place, il y a Beatrix ("be a trix", "sois une Trix" en français). Mais son côté encore plus sombre que le trio à elle toute seule suffira à créer des problèmes à Alféa.

En bref : Destin : La Saga Winx (Fate : The Winx Saga en VO) est une adaptation plus dark de Winx Club. Non seulement la série est en live-action contrairement à la série animée originale, mais en plus son côté ultra coloré a été remplacé par une approche plus sombre, plus adulte. Les intrigues aussi sont plus adultes et même les monstres font davantage flipper. Une réinterprétation différente donc mis qui devrait plaire puisque les enfants/ados qui regardaient les épisodes de la série d'animation ont grandi depuis.