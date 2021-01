Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : aviez-vous repéré tous ces clins d'oeil à Riverdale ?

Des personnages familiers

Certains personnages de l'épisode 6 de la saison 4 des Nouvelles aventures Sabrina vous ont peut-être semblé familiers et c'est normal : les acteurs ont joué dans Riverdale. Lors de la (ridicule) bataille des groupes organisée par Lucifer, on peut découvrir les "Stoned Philosophers" incarnés par Sean Depner, Sarah Desjardins et Doralynn Mui. Les trois acteurs sont apparus dans la saison 4 de Riverdale où ils jouaient Bret, Donna et Joan, les camarades et ennemis de Jughead (Cole Sprouse). Ils ne reprennent pas leurs rôles dans Sabrina mais c'est quand même un clin d'oeil sympa.

Le mot endgame

Très utilisé par les communautés de fans, le mot "endgame" signifie que deux personnages sont faits pour être ensemble et le rester. Ce mot a plusieurs fois été utilisé dans des dialogues de Riverdale ce qui est presque devenu un running gag pour les fans de la série. Cette fois, Sabrina s'y met : à la fin de l'épisode 4, Nick (Gavin Leatherwood) dévoilait à Sabrina qu'il était toujours amoureux d'elle : "Sabrina Spellman, we're endgame" déclarait le sorcier ce qui a été traduit par "Sabrina Spellman, on est fait l'un pour l'autre" en français.