Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : 8 moments (très) gênants

3. Lucifer organise une bataille de groupes de musique

Un peu comme Riverdale qui case ses séquences musicales un peu partout et enchaîne les scènes WTF, la saison 4 des Nouvelles aventures de Sabrina contient aussi quelques morceaux de musique interprétés par les stars de la série, dont Kiernan Shipka, Ross Lynch ou encore Jaz Sinclair. Déjà dans la saison 3, c'était limite gênant, mais là, c'est le pompon : dans l'épisode 6, Lucifer (Luke Cook) décide d'organiser... une bataille de groupes de musique. Juste comme ça. Pourquoi pas après tout...

4. Sabrina veut se construire un petit ami

Au début de la saison, c'est un peu la loose côté coeur pour Sabrina. Alors que Robin (Jonathan Whitesell ) et Theo (Lachlan Watson) et Harvey (Ross Lynch) et Roz (Jaz Sinclair) filaient le parfait amour - sans parler de son ex, Nick (Gavin Leatherwood), qui était avec Prudence (Tati Gabrielle) - elle décidait de sortir avec des garçons sans grand succès. Du coup, elle avait une idée, heureusement vite abandonnée : se construire un petit ami... en cire.

5. Nick change subitement d'avis sur Sabrina

Tant qu'on parle des relations amoureuses, est-ce qu'on a été les seuls à être surpris par le retournement de situation concernant Nick ? Dans la saison 3, le sorcier décidait de quitter Sabrina car être avec elle lui rappelait trop ce qu'il avait vécu après s'être sacrifié à la fin de la saison 2. Comme on l'a dit plus haut, au début de la saison 4, il sort avec Prudence et semble plutôt heureux... jusqu'à ce qu'il dévoile ses sentiments à la fin de l'épisode 4... sans plus d'explications. Du coup, on n'a toujours pas compris pourquoi il avait changé d'avis comme ça.

6. Tout l'avant-dernier épisode

Les scénaristes se sont beaucoup trop fait plaisir dans la saison 4 et c'était parfois complètement WTF. Comme l'épisode 7 qu'on n'a pas vraiment compris. Sabrina Morningstar se retrouvait dans un univers parallèle où elle jouait son propre rôle dans une série (l'occasion de retrouver les actrices ayant incarner les tantes Zelda et Hilda dans Sabrina l'apprentie sorcière). A part ça, on n'est pas sûrs d'avoir tout capté.