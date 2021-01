Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : une théorie optimiste après la fin mortelle

Les Nouvelles aventures de Sabrina, c'est fini (normalement). Même si Kiernan Shipka est prête à revenir dans Riverdale, son personnage a connu une fin tragique à l'issue de la saison 4 de la série. Pour sauver le monde et ses amis face aux Eldritch Terrors, la jeune sorcière se sacrifiait et mourrait. Dans l'ultime scène, on la retrouvait dans "le doux au-delà" où Nick (Gavin Leatherwood) la rejoignait : on comprenait que le sorcier s'était suicidé pour être avec celle qu'il aime. Fin de la série.

Nick et Sabrina ne sont pas morts selon une théorie

Mais faut-il réellement comprendre que Nick et Sabrina sont morts dans le dernier épisode des Nouvelles aventures de Sabrina ? Pas selon les internautes. Sur Reddit, l'un d'entre eux a une étonnante théorie : les deux personnages seraient en fait toujours vivants mais coincés dans un genre de "limbes", un monde parallèle. Afin d'illustrer son propos, l'internaute MikeyDorsey se base sur la pièce en elle-même dans laquelle on retrouve les deux héros à la fin de l'épisode 8. Dans ce "doux au-delà", on peut voir aux murs plusieurs peintures : l'enfer à gauche, le paradis à droite et une peinture plus neutre au milieu.